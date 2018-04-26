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’de neşeli günler

Fenerbahçe’de neşeli günler
Fenerbahçe Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Sarı-Lacivertli futbolcular, pas çalışmasının ardından antrenmanı çift kale maçla tamamlandı... Antrenmanı Fenerbahçe'nin Tuzla ve Beykoz futbol okullarından gelen minik öğrenciler de izledi...
'de antrenman öncesinde teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen çocuklar, Aykut Kocaman ve takım kaptanı Volkan Demirel'e çiçek takdim ederken, oyuncularla bol bol fotoğraf çektirdi. Fenerbahçeli futbolcuların idman boyunca neşeli oldukları gözlendi.

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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