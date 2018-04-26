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'a müjdesi

’ta maçı için verilen karar tepki toplarken PFDK ’ye ve ’e 1’er maç ceza verdi. 2 futbolcu derbide form gaiyebilecek

Beşiktaşa Pepe müjdesi
Yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için kaldığı yerden tekrar kararı çıktı. Bu olay Beşiktaş cephesinde tepkilere yol açarken Siyah-Beyazlı kulübü sevindirecek bir gelişme yaşandı. PFDK dün yaptığı toplantıda maçında direkt olarak kırmızı kart gören Pepe'ye 2 maç yerine 1 maç ceza verdi.

CEZASINI TAMAMLADI
Bu gelişme üzerine maçında takımındaki yerini alamayan Pepe bu cezasını o maçta çekmiş oldu. Portekizli futbolcu böylece Galatasaray ile oynanacak olan derbi maçta takımındaki yerini alacak. Aynı karşılaşmada Tolga Zengin'in güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç oynamama ve 13 bin TL para cezası verildi. Bu gelişmenin ardından ve 'in derbi maçta oynamasında bir engel kalmadı. Galatasaray maçı öncesi yaşanan bu gelişmenin Siyah-Beyazlı takımın teknik heyeti tarafından memnunlukla karşılandığı öğrenildi.
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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