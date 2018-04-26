Yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için kaldığı yerden tekrar kararı çıktı. Bu olay Beşiktaş cephesinde tepkilere yol açarken Siyah-Beyazlı kulübü sevindirecek bir gelişme yaşandı. PFDK dün yaptığı toplantıda Fenerbahçe maçında direkt olarak kırmızı kart gören Pepe'ye 2 maç yerine 1 maç ceza verdi.
CEZASINI TAMAMLADI
Bu gelişme üzerine Yeni Malatyaspor maçında takımındaki yerini alamayan Pepe bu cezasını o maçta çekmiş oldu. Portekizli futbolcu böylece Galatasaray ile oynanacak olan derbi maçta takımındaki yerini alacak. Aynı karşılaşmada Tolga Zengin'in güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç oynamama ve 13 bin TL para cezası verildi. Bu gelişmenin ardından Pepe ve Tolga Zengin'in derbi maçta oynamasında bir engel kalmadı. Galatasaray maçı öncesi yaşanan bu gelişmenin Siyah-Beyazlı takımın teknik heyeti tarafından memnunlukla karşılandığı öğrenildi.
CEZASINI TAMAMLADI
Bu gelişme üzerine Yeni Malatyaspor maçında takımındaki yerini alamayan Pepe bu cezasını o maçta çekmiş oldu. Portekizli futbolcu böylece Galatasaray ile oynanacak olan derbi maçta takımındaki yerini alacak. Aynı karşılaşmada Tolga Zengin'in güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç oynamama ve 13 bin TL para cezası verildi. Bu gelişmenin ardından Pepe ve Tolga Zengin'in derbi maçta oynamasında bir engel kalmadı. Galatasaray maçı öncesi yaşanan bu gelişmenin Siyah-Beyazlı takımın teknik heyeti tarafından memnunlukla karşılandığı öğrenildi.
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