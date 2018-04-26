;
Yol Durumu
  1. TFF’den Uefa çıkarması
  2. Hak eden finale kalsın

Beklediğimiz bir karardı

, “ maçı kaldığı yerden oynanacak. Açıkçası bu beklediğimiz bir karardı” dedi

Beklediğimiz bir karardı
Tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Beşiktaş maçıyla ilgili alınan, "Kaldığı yerden oynanacak" kararını yorumladı.

FİNALE ÇIKACAĞIZ
Sarı-Lacivertli takımın başarılı oyuncusu, "Bu kararı takım olarak bekliyorduk. Çünkü tatil kararı sonrası mağdur edildiğimizi düşünüyorduk. Bence adaletli bir karar çıktı" dedi. Volkan Demirel, Beşiktaş maçını kazanacaklarını ve finale yükseleceklerini söyledi.

​PUAN KAYBI YAŞAMAYIZ
Sarı-Lacivertli takımın tecrübeli oyuncularından , "Ligde kalan haftalarda puan kaybı yaşamayız. Ligi 4'te 4'le tamamlarız. Ama üstümüzdeki takımlar puan kaybeder mi? Onu bilemem" dedi.
haberin devamı
haberin devamı

Etiketler: , , , ,
  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ