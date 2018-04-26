Beklediğimiz bir karardı

Çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen derbi için dün toplanan TFF yönetimi, maçın seyircisiz olarak devam etmesine hükmetti... Disiplin Kurulu ayrıca Fenerbahçe'ye üç maç seyircisiz oynama cezası verdi. Beşiktaşlı Pepe ve Tolga Zengin 1 maç ceza aldı