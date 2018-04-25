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pes etmedi

final serisinde deplasmanda Eczacıbaşı’nsı et vermeden deviren , şampiyonluk umudunu son maça taşıdı

Vakıfbank pes etmedi
Voleybol Vestel play-off final serisi 4. maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla şampiyonluk kupasını bugün kaldırma fırsatını kaçırırken, seride 2-2 eşitliği sağladı. Karşılaşmaya etkili başlayan VakıfBank maçta ilk seti 25-13, ikinci seti ise 25-16'lık skorlarla kazandı. Başa baş geçen üçüncü seti de 25-23 alan VakıfBank maçı galip tamamladı. İki takım arasında sezonun şampiyonunu belirleyecek olan beşinci ve son maç 26 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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