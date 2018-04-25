Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi 4. maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA şampiyonluk kupasını bugün kaldırma fırsatını kaçırırken, VakıfBank seride 2-2 eşitliği sağladı. Karşılaşmaya etkili başlayan VakıfBank maçta ilk seti 25-13, ikinci seti ise 25-16'lık skorlarla kazandı. Başa baş geçen üçüncü seti de 25-23 alan VakıfBank maçı galip tamamladı. İki takım arasında sezonun şampiyonunu belirleyecek olan beşinci ve son maç 26 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak.
Vakıfbank pes etmedi
Venus Sultanlar Ligi final serisinde deplasmanda Eczacıbaşı’nsı et vermeden deviren VakıfBank, şampiyonluk umudunu son maça taşıdı
Etiketler: Vakıfbank , Eczacıbaşı VitrA , Venus Sultanlar Ligi
- 25 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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