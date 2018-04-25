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: Derbi kaldığı yerden seyircisiz devam edecek

Yönetim Kurulu, - derbisinin kaldığı yerden seyircisiz devam etmesine karar verdi. Derbi 3 Mayıs perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz devam edecek.

, bugün yaptığı toplantıda 19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı ile ilgili kararını verdi.

Yönetim Kurulu, 57. dakikada Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak.

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 15:05
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