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Tarihi karar bugün alınıyor

Federasyonu, yarıda kalan Fenerbahçe- derbisi ile ilgili bugün saat 13.00’te toplanacak... Tüm Türkiye toplantı sonrası açıkalnacak karara kilitlendi

Tarihi karar bugün alınıyor
'nin gözü kulağı bugün Federasyonu'nda olacak... Perşembe günü 'de oynanan ve çıkan olayların ardından hakem Mete Kalakvan tarafından tatil edilen Fenerbahçe- derbisinin kaderi belli olacak. Futbol Federasyonu yönetim kurulunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği kritik zirve saat 13.00'te başlayacak. Futbol Fedarasyonu'nun ülke gündemine oturan derbiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu. Ayrıca disiplin kuruluna sevkedilen iki kulüp ve Beşiktaş kaptanı hakkındaki karar da bugünkü toplantıda alınacak.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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