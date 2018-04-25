Türkiye'nin gözü kulağı bugün Futbol Federasyonu'nda olacak... Perşembe günü Kadıköy'de oynanan ve çıkan olayların ardından hakem Mete Kalakvan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaderi belli olacak. Futbol Federasyonu yönetim kurulunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği kritik zirve saat 13.00'te başlayacak. Futbol Fedarasyonu'nun ülke gündemine oturan derbiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu. Ayrıca disiplin kuruluna sevkedilen iki kulüp ve Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin hakkındaki karar da bugünkü toplantıda alınacak.
Tarihi karar bugün alınıyor
Türkiye Futbol Federasyonu, yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili bugün saat 13.00’te toplanacak... Tüm Türkiye toplantı sonrası açıkalnacak karara kilitlendi
Etiketler: Tolga Zengin , Türkiye , futbol , Kadıköy , Beşiktaş
- 25 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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