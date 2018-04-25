Siirt fıstık üreticileri, il piyasasına yıllık 350-400 milyon lira gelir getiren fıstık bahçelerinde günlük 200 lira yevmiyeyle çalıştıracak işçi bulamıyor.
Siirt piyasasına önemli bir gelir sağlayan fıstık bahçelerinden geçen yıl 45 bin ton yaş fıstık elde edildi. Her geçen gün artan ürün rekoltesi üreticilerin yüzünü güldürüyor. Ancak üreticiler, dolgun ücrete rağmen bağ ve bahçelerde çalıştıracak işçi bulamamaktan yakınıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.