Messi’nin kazancı 126 milyon euro

Fransızlar'ın ünlü France Football dergisi bu haftaki sayısında dünyanın en çok para kazanan 20 futbolcusunu derledi. Sıralamada Barcelona'nın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Lionel Messi 126 milyon Euro ile ilk sırada yer aldı. Messi brüt ücret, prim ve reklam gelirleri kalemleriyle birlikte 126 milyon Euro kazanıyor.



​MESSİ'Yİ RONALDO İZLİYOR​

Messı'yi ise Real Madrid'in gol makinesi Ronaldo takip ediyor. Portekizli futbolcu da 94 milyon Euro ile ikinci sırada yer buldu. Bunun nedeni olarak Messi'nin bu sezon yeni sözleşme imzalaması gösteriliyor.



​NEYMAR 3. SIRADA YER ALIYOR

Listede 3. sırada Katalan kulübü Barcelona'nın yıldızı Neymar var. Bu futbolcu 81 milyon Euro kazanıyor. Neymar'ın ardından ise 4. sırada 44 milyon Euro ile bir başka Real Madridli futbolcu Gareth Bale yer alıyor.



BALE DE LİSTEDE

Bale'nin ardından da 29 milyon Euro ile Barcelona'dan Gerard Pique yer buldu. Bu oyuncuyu Real Madrid'li Kroos izliyor. Bu oyuncu 28.2 milyon Euro kazandı. Real Madridli Sergio Ramos ise yılda 27 milyon Euro kazanıyor.

JOSE MOURİNHO YİNE EN ÇOK KAZANAN HOCA

Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri sıralamasında zirveye, 2009 yılından beri bu alanda ilk sırada bulunan M.United Menajeri Jose Mourinho 26 milyon Euro ile yerleşti. France Football'un açıkladığı listede 2. sırayı Lippi 23 milyon Euro ile alırken, Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone ise 3. sırada yer aldı.