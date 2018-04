Derbi maçının şifresi Talisca&Babel’de

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Galatasaray ile oynayacakları kader maçında Talisca ve Babel'e çok güveniyor. 2 oyuncunun performansına güvenen tecrübeli hoca Talisca'yı bu maçta Negredo'ya çok yakın oynatacak. Brezilyalı futbolcunun son vuruşlardaki ustalığına güvenen Güneş, Galatasaray savunmasını etkisiz hale getirmek için her yolu deneyecek. Talisca kanatlardan gelen ortalarda da her zamanki gibi gol arayacak. Bu karşılaşmada Güneş, Babel'i de özel olarak görevlendirecek.



ÖZEL OLARAK ÇALIŞTIRACAK

Sol kanatta görev yapan Babel zaman zaman Quaresma ile kanat değiştirecek ve böylece Galatasaray savunmasını şaşırtacak. Her iki oyuncuyu bu hafta özel olarak çalıştıracak olan Şenol Güneş, Sarı-Kırmızılı takımın zaaflarını tespit etti. Talisca ve Babel ikilisiyle maçı çevirmeyi planlayan Güneş tüm planlarını iki oyuncuya göre yaptı.

3 PUAN BU İŞİ BİTİRİR

Kartal'ın​ yıldız oyuncusu Tolgay Arslan, G.Saray önünde alacakları 3 puanın bu işi bitireceğini söyledi. Tolgay, "2 sezondur G.Saray'ı deplasmanda yendik. Bu kez de kazanacağız" diye konuştu.

İNANCIMIZ ÇOK BÜYÜK

Tolgay G.Saray önünde galip geleceklerine herkesin inandığını söyleyerek, "İnancımız çok büyük" dedi.