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&Espanyol Fabri’nin peşinde

Celta Vigo&Espanyol Fabri’nin peşinde
Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fabri 2 İspanyol takımının daha gündemine girdi. Siyah-Beyazlı takımda gösterdiği başarılı performansla bir anda tüm dikkatleri üstüne çeken eldivene bu kez ve Espanyol kulüplerinin talip olduğu ortaya çıktı. Bu kulüplerin oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptığı belirlendi.

1 MİLYON 750 BİN EURO
Beşiktaş Yönetimi'nin Fabri ile olan sözleşmeyi uzatmak için acele etmediği ve lig sonunu beklediği öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin Fabri için yıllık 1 milyon 750 bin 'luk bir teklif sunacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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