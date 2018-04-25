Beşiktaş hükmen yenik sayılsın

Perşembe günü oynanan olaylı derbiyle ilgili söz hakkı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'daydı. İşte Yıldırım'ın bomba etkisi yaratan sözleri: "1995-96 yılıydı. Trabzon'da Bariç'in sırtına bir taş geldi, o da yere düştü, sonra Fenerbahçe takımı sahadan ayrıldı ve 3-0 mağlup ilan edildi. 2 yıl da ceza yedi. O gün Haluk Ulusoy, 'Magnum'la mı vuruldu, düştü' dedi."



DİKİŞ ATILMIŞ GİBİ DAVRANDI​

"Sayın Güneş tiyatro oynamıştır. Filozofça konuşan, eğitimci bir insandan beklenen maçın devamı için tutum göstermesidir. Kafasına dikiş atılmış gibi davrandı, hastaneye gitti. F.Bahçe'ye saygı göstermeli."



​DİKKAT! BU ÜLKE HEPİMİZİN

"Bunları kesinlimle tasvip etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi kumpas var. İncelemeler yapılıyor. FETÖ örgütü, 24 Haziran seçimlerinden dolayı yeni olaylar yapabilir. Bu ülke hepimizin."



​KURAL NE DİYOR? 3-0 HÜKMEN

"Bariç'te Fenerbahçe hangi cezayı çektiyse, Beşiktaş da aynı cezayı çekmelidir. Kural ne diyor? Sahayı terk eden 3-0 mağlup olur, bitmiştir. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Her şeye, her karara saygılıyız."



​TRİBÜNLER AŞAĞIYA İNEBİLİRDİ!

"Tolga'nın annesi vefat ettiğinde bu tribünler onun için başsağlığı adına tezahürat yaptılar. Dua edelim ki o tribünler aşağıya inmedi, çok daha büyüyebilirdi olay. Beşiktaş ikinci yarıda herkesi provoke etti."



​ÇOK CİDDİ BİR SORUŞTURMA VAR

Kumpas tespiti sadece bizden olsa, tamam. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Bugün çok ciddi bir soruşturma başlatıldı. Bunları hala ciddiye almıyorsak durumun vehametini anlamamışız demektir."

BİZ DE YAPSAK ŞU AN AYNI PUANDAYDIK

Başkan Aziz Yıldırım, "Yıllar önce İBB ile Diyarbakırspor maç yaptı. Olaylar çıktı. Diyarbakırspor küme düşürülmeliydi. Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Memleket meselesi olduğu için bir şey demedik. Galatasaray-Fenerbahçe maçında hakem düştü, bizim oyuncular kaldırdı. O maç hükmen kazanılsa aynı puandaydık. Böyle şeylere tenezzül etmeyiz. Mehmet Topal, Beşiktaş maçında düştü, başı sargılı devam etti" dedi.