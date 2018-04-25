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'dan derbi kararı öncesi olay Tweet!


Futbol yorumcusu eski hakem , çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen - derbisiyle ilgili olay bir paylaşımda bulundu. 'nin vereceği kararın Beşiktaş'ın aleyhinde bir karar olacağı imasında bulundu.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 13:47
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