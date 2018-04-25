Futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili olay bir paylaşımda bulundu. TFF'nin vereceği kararın Beşiktaş'ın aleyhinde bir karar olacağı imasında bulundu.
Ahmet Çakar'dan derbi kararı öncesi olay Tweet!
Futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili olay bir paylaşımda bulundu. TFF'nin vereceği kararın Beşiktaş'ın aleyhinde bir karar olacağı imasında bulundu.
Etiketler: ahmet çakar , Ziraat Türkiye Kupası , TFF , Fenerbahçe , Beşiktaş
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