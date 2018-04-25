4 bilinmeyenli denklem

Futbol tarihimizin en çekişmeli şampiyonluk yarışında işler her geçen gün daha da kızışıyor... Zirvede yer alan 4 takımın da haftayı kayıpsız geçmesinin ardından gözler hafta sonu oynanacak maçlara çevrildi.



FENER YÜKSELİŞTE!

Özellikle lider Galatasaray ile 1 puan arkasındaki takipçisi Beşiktaş arasında oynanacak derbi büyük bir heyecanla bekleniyor. 31. haftada oynanacak kritik 3 maç sonrası zirvede hesaplar daha da kızışabilir. Eğer derbi ve Osmanlıspor-Başakşehir maçı berabere biter, Fenerbahçe de deplasmanda Kasımpaşa'yı yenerse ilk 4 sıradaki takımlar 64, 63, 63, 63 puanla sıralanacak. Öte yandan iddaa güncellenmiş şampiyonluk oranlarını açıkladı. Galatasaray'ın oranı 1.85 olarak kalırken, Beşiktaş'ın oranı 2.85'ten 3.10'a, Başakşehir 3.30'dan 3.50'ye çıktı. Fenerbahçe'nin oranı da 8.75'ten 6.50'ye geriledi.