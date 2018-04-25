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2014’ten bu yana ligin en iyisi

27 gol atıp 5 asist yapan , 2014- 15’ten başından bu yana bir sezonda skora en fazla katkı yapan futbolcu oldu

2014’ten bu yana ligin en iyisi
Son 4 haftaya zirvede giren Galatasaray'ın başarısında en büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis ligde büyük fark yaratıyor... Şu ana kadar 27 gol atıp 5 asist yapan Fransız forvet, 2014-15'in başından bu yana bir sezonda skora en fazla katkı yapan isim oldu.

GOMEZ'İ GEÇTİ
Bu unvanın önceki sahibi ise Beşiktaşlı Mario Gomez'di. Alman forvet 2014- 15 sezonunu 26 gol ve 5 asistle tamamlamıştı. Öte yandan , Avrupa'nın en golcü Fransız futbolcusu olma özelliğini sürdürüyor. Gomis'in en yakın takipçisi 19 golle Griezmann.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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