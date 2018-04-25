2014’ten bu yana ligin en iyisi

Son 4 haftaya zirvede giren Galatasaray'ın başarısında en büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis ligde büyük fark yaratıyor... Şu ana kadar 27 gol atıp 5 asist yapan Fransız forvet, 2014-15'in başından bu yana bir sezonda skora en fazla katkı yapan isim oldu.
GOMEZ'İ GEÇTİ
Bu unvanın önceki sahibi ise Beşiktaşlı Mario Gomez'di. Alman forvet 2014- 15 sezonunu 26 gol ve 5 asistle tamamlamıştı. Öte yandan Gomis, Avrupa'nın en golcü Fransız futbolcusu olma özelliğini sürdürüyor. Gomis'in en yakın takipçisi 19 golle Griezmann.
GOMEZ'İ GEÇTİ
Bu unvanın önceki sahibi ise Beşiktaşlı Mario Gomez'di. Alman forvet 2014- 15 sezonunu 26 gol ve 5 asistle tamamlamıştı. Öte yandan Gomis, Avrupa'nın en golcü Fransız futbolcusu olma özelliğini sürdürüyor. Gomis'in en yakın takipçisi 19 golle Griezmann.
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