Tüylerim diken diken oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam başlayacak.. Saat 21.45'te Liverpool ile Roma karşı karşıya gelecek. Roma'da milli yıldızımız Cengiz Ünder bu büyük maçta forma giyecek.
HEDEFİM BÜYÜK
Karşılaşma öncesi İtalyan basınına konuşan genç yıldız, "Roma taraftarlarının adımı haykırdığını duymak çok heyecan verici, tüylerimi diken diken ediyor. Adımın daha çok söylendiğini duymak için gol atmaya devam etmek istiyorum. Her zaman daha çok çalışarak en iyisi olmak istedim. Herkesin benimle gurur duymasını istiyorum, ülkemi mümkün olan en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Hedefim çok daha büyük başarılar" dedi.
EN BÜYÜK BAŞARIM AMA BANA YETMEZ
Cengiz Ünder, İngiliz devi Liverpool karşısında oynayacakları Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ile ilgili de konuştu... Milli futbolcu, "Bu, şu an için elde ettiğim en büyük başarı ama benim için yeterli değil. Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak istiyoruz, bu bizim için çok önemli. Roma'da hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum, umarım kazanırız ve finale gideriz" değerlendirmesinde bulundu.
SALAH YOKSA CENGİZ VAR
Roma Teknik Direktörü di Francesco'ya dünkü basın toplantısında, "Salah'ın sizde olmasını ister miydiniz" diye soruldu. Başarılı hoca, "Salah artık yok ama Cengiz var" yanıtını verdi.
HEDEFİM BÜYÜK
Karşılaşma öncesi İtalyan basınına konuşan genç yıldız, "Roma taraftarlarının adımı haykırdığını duymak çok heyecan verici, tüylerimi diken diken ediyor. Adımın daha çok söylendiğini duymak için gol atmaya devam etmek istiyorum. Her zaman daha çok çalışarak en iyisi olmak istedim. Herkesin benimle gurur duymasını istiyorum, ülkemi mümkün olan en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Hedefim çok daha büyük başarılar" dedi.
EN BÜYÜK BAŞARIM AMA BANA YETMEZ
Cengiz Ünder, İngiliz devi Liverpool karşısında oynayacakları Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ile ilgili de konuştu... Milli futbolcu, "Bu, şu an için elde ettiğim en büyük başarı ama benim için yeterli değil. Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak istiyoruz, bu bizim için çok önemli. Roma'da hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum, umarım kazanırız ve finale gideriz" değerlendirmesinde bulundu.
SALAH YOKSA CENGİZ VAR
Roma Teknik Direktörü di Francesco'ya dünkü basın toplantısında, "Salah'ın sizde olmasını ister miydiniz" diye soruldu. Başarılı hoca, "Salah artık yok ama Cengiz var" yanıtını verdi.
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