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  1. Kartal’ın zirve inadı

-Yeni Malatayaspor maçını değerlendirdi


Spor Toto 'in 30. haftasında Evkur 'u 3-1 mağlup eden , puanını 62'ye yükseltti ve gelecek hafta karşılaşacağı 'ı takibini sürdürdü. Futbol yorumcusu , Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 10:22
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