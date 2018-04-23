"Konuşmuyorsak salak değiliz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonrası açtı ağzını yumdu gözünü. Erol Bulut'un maç sonrası sözlerine tepki gösteren Güneş, "Eğer hakemi kastediyorsa burada bir haksızlık varsa bize var. Halis Özkahya Ankara'da G.Birliği maçından daha kötüsünü burada yaptı, kırmızı çıkmadı" diye konuştu.
İNSAN BU KADAR AŞAĞILANMAZ
Olaylara tepkisiz kalmasının farklı yorumlanmasına tepki gösteren Şenol Güneş, "Bir insan bu kadar aşağılanmaz. Susmamız haksızlık yaptığımızı göstermez. Konuşmuyorsak salak da değiliz" dedi.
CUMHURBAŞKANI'YLA GÖRÜŞÜRÜZ
Cumhurbaşkanı'nın kendisini aradığını ifade eden Güneş, "Ona Türkiye'nin birçok sorunu var bir de bizimle mi ilgileniyorsunuz dedim. Gerekirse tüm hocalar toplanırCumhurbaşkanımız'la konuşuruz" diye konuştu.
GEREKİRSE CANIMI DA VERİRİM
F.bahçe Stadı'nda kavgaya karışan güvenliklerin işine son verilmesi gerektiğini de söyleyen Güneş, "Biz her şeyi konuşuruz, kavga isterlerse hepsini yaparız, bir canımız var onu da veririz" ifadelerini kullandı.
TARAFTARDAN GÜNEŞ'E SEVGİ GÖSTERİSİ
Beşiktaşlı taraftarlar Yeni Malatyaspor ile oynanan maç öncesinde Şenol Güneş'e büyük sevgi gösterisinde bulundu. F.Bahçe maçında tribünden atılan yabancı madde ile başından yaralanan Güneş'e büyük destek verildi.
ÖZEL PANKARTLAR
Maç öncesinde açılan pankartlarda "Geçmiş olsun Şenol hocam. Bu taraftar sana minnettar. Seni çok seviyoruz", "Tolga Zengin onurumuz Şenol Güneş gururumuz" pankartları açıldı.
İNSAN BU KADAR AŞAĞILANMAZ
Olaylara tepkisiz kalmasının farklı yorumlanmasına tepki gösteren Şenol Güneş, "Bir insan bu kadar aşağılanmaz. Susmamız haksızlık yaptığımızı göstermez. Konuşmuyorsak salak da değiliz" dedi.
CUMHURBAŞKANI'YLA GÖRÜŞÜRÜZ
Cumhurbaşkanı'nın kendisini aradığını ifade eden Güneş, "Ona Türkiye'nin birçok sorunu var bir de bizimle mi ilgileniyorsunuz dedim. Gerekirse tüm hocalar toplanırCumhurbaşkanımız'la konuşuruz" diye konuştu.
GEREKİRSE CANIMI DA VERİRİM
F.bahçe Stadı'nda kavgaya karışan güvenliklerin işine son verilmesi gerektiğini de söyleyen Güneş, "Biz her şeyi konuşuruz, kavga isterlerse hepsini yaparız, bir canımız var onu da veririz" ifadelerini kullandı.
TARAFTARDAN GÜNEŞ'E SEVGİ GÖSTERİSİ
Beşiktaşlı taraftarlar Yeni Malatyaspor ile oynanan maç öncesinde Şenol Güneş'e büyük sevgi gösterisinde bulundu. F.Bahçe maçında tribünden atılan yabancı madde ile başından yaralanan Güneş'e büyük destek verildi.
ÖZEL PANKARTLAR
Maç öncesinde açılan pankartlarda "Geçmiş olsun Şenol hocam. Bu taraftar sana minnettar. Seni çok seviyoruz", "Tolga Zengin onurumuz Şenol Güneş gururumuz" pankartları açıldı.
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