Fenerbahçe - Antalyaspor | CANLI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasına sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş'la karşılaşan ancak ikinci yarıda hakem tarafından tatil edilen derbide moral bozukluğu yaşayan sarı-lacivertliler, ligde şampiyonluk yarışına tutunmak adına kritik bir mücadelede...





Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak tekrar çıkışa geçen Fenerbahçe, haftaya 57 puanla 4. sırada girdi. Fenerbahçe kazanması durumunda son 4 haftaya girilirken lider Galatasaray'ı 3 puan geriden takip etmeye devam edecek. Ligde son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Antalyaspor'u Giuliano Victor de Paulo'nun tek golüyle 1-0 yenmişti.

Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Antalyaspor ise İstanbul'da kazanması durumunda küme düşme hattından biraz daha uzaklaşacak. Son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Akdeniz temsilcisinin 35 puanı bulunuyor.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Josef, Mehmet Topal, Aatif, Giuliano, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

ANTALYASPOR: Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Yekta, Charles, Hakan, Maicon, Sangare, Doukara

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

STAT: Ülker

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

SAKATLAR: Salih, Zeki, Deniz Kadah (Antalyaspor)