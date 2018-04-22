Sahaya dönelim mi hocam?

derbisinin ardından, maçı yöneten'ın raporuortaya çıktı.'ye gönderilenrapora göre, soyunma odasının önünde'a "" diye sordu.ise "Birazdan temsilcileraracılığıyla size bilgi vereceğim"yanıtını verdi.'in 2. düşüşünün ardındaniçeriye girdiğini ve ardındantatil kararını verdiğini de belirtti.Rapora göreve futbolcularolayların yaşanmasınınardından hakemlerden önce soyunmaodasının yolunu tuttu. Ayrıcagözlemci'inraporunda, hakem'ın41. dakikada'e" uyarısındabulunduğunu yazdı.