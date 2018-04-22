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Sahaya dönelim mi hocam?

’ın raporuna göre, Gökhan “Hocam sahaya dönelim mi?” diye sordu. Fakat ve futbolcular hakemden önce içeriye girdi

Sahaya dönelim mi hocam?
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından, maçı yöneten Mete Kalkavan'ın raporu ortaya çıktı. TFF'ye gönderilen rapora göre Beşiktaşlı Gökhan Gönül, soyunma odasının önünde Kalkavan'a "Hocam sahaya dönelim mi?" diye sordu. Kalkavan ise "Birazdan temsilciler aracılığıyla size bilgi vereceğim" yanıtını verdi. Kalkavan, Şenol Güneş'in 2. düşüşünün ardından içeriye girdiğini ve ardından tatil kararını verdiğini de belirtti. Rapora göre Güneş ve futbolcular olayların yaşanmasının ardından hakemlerden önce soyunma odasının yolunu tuttu. Ayrıca gözlemci Vahap Şimşek'in raporunda, hakem Mete Kalkavan'ın 41. dakikada Volkan Demirel'e "Böyle devam ederse maçı tatil ederim" uyarısında bulunduğunu yazdı.

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