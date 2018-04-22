Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından, maçı yöneten Mete Kalkavan'ın raporu ortaya çıktı. TFF'ye gönderilen rapora göre Beşiktaşlı Gökhan Gönül, soyunma odasının önünde Kalkavan'a "Hocam sahaya dönelim mi?" diye sordu. Kalkavan ise "Birazdan temsilciler aracılığıyla size bilgi vereceğim" yanıtını verdi. Kalkavan, Şenol Güneş'in 2. düşüşünün ardından içeriye girdiğini ve ardından tatil kararını verdiğini de belirtti. Rapora göre Güneş ve futbolcular olayların yaşanmasının ardından hakemlerden önce soyunma odasının yolunu tuttu. Ayrıca gözlemci Vahap Şimşek'in raporunda, hakem Mete Kalkavan'ın 41. dakikada Volkan Demirel'e "Böyle devam ederse maçı tatil ederim" uyarısında bulunduğunu yazdı.
Sahaya dönelim mi hocam?
Mete Kalkavan’ın raporuna göre, Gökhan “Hocam sahaya dönelim mi?” diye sordu. Fakat Şenol Güneş ve futbolcular hakemden önce içeriye girdi
Etiketler: Mete Kalkavan , Şenol Güneş , gökhan gönül , Volkan Demirel , olaylı derbi
- 22 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
- Gönül: Ya dışarı çıkacağız ya da içeride kalacağız
- İşte olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçının temsilci raporu!
- TAHKİM'den Fatih Terim'e kötü haber
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.