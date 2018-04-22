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vurgun yaptı

Düşmeme savaşı veren iki ekibin kapışmasında ,G.Birliği’ni (2) ve Serdar’ın golleriyle yenerek nefes aldı

Osmanlıspor vurgun yaptı
Süper Lig'de düşmeme savaşı veren iki takımın kapışmasında Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 mağlup etti. Böylece biraz olsun nefes alırken G.Birliği tehlikenin iyice içine girdi.

OSMANLI ÇOK ÜSTÜNDÜ
Rakibi önünde üstün bir futbol sergileyen Osmanlıspor'un gollerini Dk. 26 ve Dk.74'te Regattin ile 77'de Serdar Gürler attı. Osmanlı 32 puana yükselirken Gençlerbirliği ise 30'da kaldı.
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