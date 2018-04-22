Osmanlıspor vurgun yaptı

Süper Lig'de düşmeme savaşı veren iki takımın kapışmasında Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 mağlup etti. Böylece Osmanlıspor biraz olsun nefes alırken G.Birliği tehlikenin iyice içine girdi.
OSMANLI ÇOK ÜSTÜNDÜ
Rakibi önünde üstün bir futbol sergileyen Osmanlıspor'un gollerini Dk. 26 ve Dk.74'te Regattin ile 77'de Serdar Gürler attı. Osmanlı 32 puana yükselirken Gençlerbirliği ise 30'da kaldı.
OSMANLI ÇOK ÜSTÜNDÜ
Rakibi önünde üstün bir futbol sergileyen Osmanlıspor'un gollerini Dk. 26 ve Dk.74'te Regattin ile 77'de Serdar Gürler attı. Osmanlı 32 puana yükselirken Gençlerbirliği ise 30'da kaldı.
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