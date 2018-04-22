Dolmabahçe'de Güneş'li gün

Beşiktaşlı taraftarlar bugünkü Yeni Malatyaspor maçında Şenol Güneş'e sahip çıkacak. Siyah- Beyazlı tribünler saha olayları yüzünden yarıda kalan F.Bahçe derbisinde yaralanan ve o geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş'e büyük sevgi gösterisinde bulunacak. Bunun için taraftarlar özel bir organizasyon hazırladı.
SEVGİLERİNİ GÖSTERECEKLER
Şenol Güneş maçın 57. dakikasında kafasına isabet eden yabancı cisim nedeniyle geceyi hastanede geçirmişti. Taraftarlar son 2 sezon kendilerini şampiyon yapan Şenol Güneş'e bugün sevgilerini gösterecek.
ÖZEL PANKARTLAR HAZIRLANDI
Beşiktaşlı taraftarlar Şenol Güneş için özel pankartlar hazırladı. Bu pankartların yanı sıra tecrübeli hoca için özel tezahüratlar yapacak olan Siyah-Beyazlı taraftarlar hocalarına destek verecek. Bu arada Şenol Güneş dün yapılan antrenmanda takımın başındaki yerini aldı.
SEVGİLERİNİ GÖSTERECEKLER
Şenol Güneş maçın 57. dakikasında kafasına isabet eden yabancı cisim nedeniyle geceyi hastanede geçirmişti. Taraftarlar son 2 sezon kendilerini şampiyon yapan Şenol Güneş'e bugün sevgilerini gösterecek.
ÖZEL PANKARTLAR HAZIRLANDI
Beşiktaşlı taraftarlar Şenol Güneş için özel pankartlar hazırladı. Bu pankartların yanı sıra tecrübeli hoca için özel tezahüratlar yapacak olan Siyah-Beyazlı taraftarlar hocalarına destek verecek. Bu arada Şenol Güneş dün yapılan antrenmanda takımın başındaki yerini aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.