CANLI: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR
Süper Lig'in 30. haftasında, şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor...
BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR
STAT: Vodafone Park
SAAT: 19:00
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Halis Özkahya
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
YEDEKLER: Utku, Gökhan Gönül, Fatih, Necip, Tolgay, Lens, Gökhan Töre, Love, Mustafa Pektemek, Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Saido, Pereira, Adem, Boutaib
YEDEKLER: Ertaç, Matheus, Dia, Eren, Berk, Buğra, Barazite, Aytaç, Gilberto, Mustafa Eskihellaç
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
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