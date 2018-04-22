Derbideki olayların organize olduğuna yönelik bulgular sürekli artarken, muhabirimiz Oğuz Yörük'ün objektifine yakalanan bir fotoğraf adeta şok etkisi yarattı... Karşılaşmanın 30. dakikasında Beşiktaşlı Pepe'nin kırmızı kart gördüğü anda çekilen fotoğrafta, korner direğine yakın Fenerbahçe tribünlerinde yer alan iki kişinin başını ellerinin arasına alıp büyük bir üzüntü yaşadığı gözüküyor. Üzerlerinde forma veya Fenerbahçe'ye ait başka bir materyalin bulunmadığı bu iki taraftar kafaları karıştırdı. Bu iki ismin derbideki olaylara karışıp karışmadıkları ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
Bu taraftarlar neye üzülüyor?
Pepe’nin kırmızı kart gördüğü anda F.Bahçe tribününde iki kişinin büyük üzüntü yaşaması kafaları karıştırdı...
Etiketler: kırmızı kart , Fenerbahçe , Pepe , Beşiktaş , olaylı derbi , Derbi
- 22 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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