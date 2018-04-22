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Bu taraftarlar neye üzülüyor?

’nin gördüğü anda F.Bahçe tribününde iki kişinin büyük üzüntü yaşaması kafaları karıştırdı...

Bu taraftarlar neye üzülüyor?
deki olayların organize olduğuna yönelik bulgular sürekli artarken, muhabirimiz Oğuz Yörük'ün objektifine yakalanan bir fotoğraf adeta şok etkisi yarattı... Karşılaşmanın 30. dakikasında 'nin gördüğü anda çekilen fotoğrafta, korner direğine yakın tribünlerinde yer alan iki kişinin başını ellerinin arasına alıp büyük bir üzüntü yaşadığı gözüküyor. Üzerlerinde forma veya Fenerbahçe'ye ait başka bir materyalin bulunmadığı bu iki taraftar kafaları karıştırdı. Bu iki ismin derbideki olaylara karışıp karışmadıkları ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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