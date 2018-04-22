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Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaşın ilk 11i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftada oynanacak Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı 11'leri belli oldu

Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

Yeni Malatyaspor 11'i: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Saido, Pereira, Adem, Boutaib

  • 22 Nisan 2018, Pazar 17:55
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