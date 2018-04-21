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'ın karşısındaki 11'i belli oldu

'in 30. haftasın 'a konuk oluyor. Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu

Galatasarayın 11i belli oldu

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 17:44
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