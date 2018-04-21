Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis
Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki 11'i belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasın Galatasaray Alanyaspor'a konuk oluyor. Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu
Etiketler: Spor Toto Süper Lig , Galatasaray , Alanyaspor
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