CANLI | Trabzonspor-Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Geçen hafta yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Onur Kıvrak'ın yokluğunda tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay 1996 doğumlu genç kaleci Uğurcan Çakır'a forma şansı verdi. Uğurcan bu sezonun ilk devresinde Trabzonspor'un evinde Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olduğu karşılaşmada da görev yapmıştı.

Kritik karşılaşma öncesinde Trabzonspor 46 puanla 4. sırada yer alıyor. Kayserispor'un da dün akşam Medipol Başakşehir'e puan kaybetmesiyle birlikte Trabzonspor için bu maç daha da önem kazandı. Bordo mavililer eğer bugün kazanırsa 5.'lik için büyük avantaj yakalayacak. Öte yandan geçen hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz ilk 11'de sahaya çıkıyor.

ESTABEN YERİNE UĞURCAN!

Onur Kıvrak'ın yokluğunda Rıza Çalımbay genç kaleci Uğurcan Çakır'a forma şansı verdi.

İşte Trabzonspor'un Demir Grup Sivasspor karşısındaki ilk 11'i

Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Burak Yılmaz.

Trabzonspor'un yedekleri: Estaban, Arda, Durica, Sosa, N'Doye, Batuhan, Bero, Mustafa Akbaş, Rodallega, Pereıra

SAMET AYBABA'DAN AROUNA KONE VE ROBİNHO SÜRPRİZİ!

Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor karşısında hem Kone hem Robinho'ya forma şansı vermedi. Muhammet Demir'i de sahaya sürmeyen Aybaba; Cyrıac'ı santrafor olarak değerlendirecek.

Demir Grup Sivasspor'un ilk 11'i: Ali Şaşal Vural, Auremır, Bjarsmyr, Medjanı, Ziya, Saıvet, Hakan, Mert Hakan, Emre, Bıfouma, Cyrıac

Sivasspor'un yedekleri: Sergio Rochet, Tolgahan Acar, Muhammet Demir, Hakan Bilgiç, Joh Noye, Paul Papp, Arouna Kone, Rybalka