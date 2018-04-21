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Hafta içinde Akhisarspor'a 2-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden , 'in 30. haftasında Aytemiz 'a konuk oluyor

Canlı: Alanyaspor - Galatasaray





AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY

STAT: Bahçeşehir Okulları
SAAT: 19:00
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Ümit Öztürk

AYTEMİZ : Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre, Fernandes, Douglas
TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 17:44
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