Canlı: Alanyaspor - Galatasaray

AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY
STAT: Bahçeşehir Okulları
SAAT: 19:00
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Ümit Öztürk
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre, Fernandes, Douglas
TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
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