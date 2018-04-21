Asıl mağdur biziz

Yaşanan saha içi olaylar nedeniyle kupa derbisinin tatil edilmesinin ardından Kulüpler Birliği'nin "F.Bahçe'nin olayları lanetleyerek üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz" açıklamasına Sarı-Lacivertlilerden sert tepki geldi. F.Bahçe'den yapılan açıklamada "Kulüpler Birliği'nin açıklamasını üzüntü ve hayal kırıklığı ile karşılıyoruz" denildi.
YİNE YANILDIKLARINI GÖRECEKLER
Olayların mağdurunun F.Bahçe olduğu vurgusu yapılırken, "3 Temmuz'un ardından özür dileme erdemine bile sahip olmayan bu kitle er ya da geç yine aynı yanılma duygusu içinde olacaktır" ifadeleri kullanıldı..
BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMADAN ÇEKİLDİ
Derbideki olayları stat kameralarından izleyen yönetimin, Beşiktaş'ın hakemin izni olmadan sahadan çekildiği gerekçesiyle TFF'ye başvuracağı ve maçın hükmen F.Bahçe lehine tayin edilmesini isteyeceği öğrenildi.
GÖKHAN: HÜKMEN YENİLEBİLİRİZ
Beşiktaşlı Gökhan Gönül'ün de soyunma soyunma odası koridorlarındaki kavga esnasında güvenlik güçlerine, "Sahaya çıkmamıza izin verin. Çıkmazsak bizi hükmen mağlup sayabilirler." dediği ortaya çıktı.
YİNE YANILDIKLARINI GÖRECEKLER
Olayların mağdurunun F.Bahçe olduğu vurgusu yapılırken, "3 Temmuz'un ardından özür dileme erdemine bile sahip olmayan bu kitle er ya da geç yine aynı yanılma duygusu içinde olacaktır" ifadeleri kullanıldı..
BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMADAN ÇEKİLDİ
Derbideki olayları stat kameralarından izleyen yönetimin, Beşiktaş'ın hakemin izni olmadan sahadan çekildiği gerekçesiyle TFF'ye başvuracağı ve maçın hükmen F.Bahçe lehine tayin edilmesini isteyeceği öğrenildi.
GÖKHAN: HÜKMEN YENİLEBİLİRİZ
Beşiktaşlı Gökhan Gönül'ün de soyunma soyunma odası koridorlarındaki kavga esnasında güvenlik güçlerine, "Sahaya çıkmamıza izin verin. Çıkmazsak bizi hükmen mağlup sayabilirler." dediği ortaya çıktı.
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