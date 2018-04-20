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UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde!

UEFAdan Fenerbahçeye müjde!

UEFA, Fenerbahçe Kulübü'ne Avrupa kupalarına katılabileceğini yazılı olarak bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

  • 20 Nisan 2018, Cuma 20:33
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