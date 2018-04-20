UEFA, Fenerbahçe Kulübü'ne Avrupa kupalarına katılabileceğini yazılı olarak bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde!
UEFA, Fenerbahçe Kulübü'ne Avrupa kupalarına katılabileceğini yazılı olarak bildirdi.
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