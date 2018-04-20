Başakşehir-Kayserispor I Canlı Anlatım

Başakşehir, Kayserispor ile Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında karşılaşıyor. Ligde şampiyonluk yarışının içinde yer alan Turuncu-Lacivertliler kazanarak iddiasını sürdürmek ve geçen hafta Galatasaray'a kaptırdığı liderliği yeniden ele almak istiyor. Diğer yandan Kayserispor ise ligi en kötü ihtimalle 5. sırada tamamlamak için kalan maçlarını iyi değerlendirmek istiyor.









BAŞAKŞEHİR 1-0 KAYSERİSPOR (İLK YARI OYNANIYOR)

28' Edin Visca



HAKEM: HÜSEYİN GÖÇEK

M.BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Alparslan, Emre Belözoğlu, Mahmut, Visca, Arda Turan, Elia, Adebayor

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Boldrin, Badji, Kana Bıyık, Şamil, Atila Turan, Deniz Türüç, William Amorim, Umut Bulut

SEZONUN İLK YARISINDA KAZANAN OLMADI

Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'a mağlup olarak liderliği kaybetti. Medipol Başakşehir, haftaya 59 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde girdi. Üç maçlık yenilgi serisine geçen hafta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Kayserispor ise 44 puanla 6. sırada yer alıyor.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlarda Başakşehir'in üstünlüğü dikkat çekiyor. Başakşehir ve Kayseri daha önce ligde 17 kez kozlarını paylaşırken, Turuncu-Lacivertliler, 8 kez sahadan galip ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar, 5 maçı 3 puanla noktalarken, 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

NAPOLEONI YOK

Medipol Başakşehir'de, bu maç öncesinde tek eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Kayserispor karşılaşmasında görev yapamayacak.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 FUTBOLCU SINIRDA

Medipol Başakşehir'de, Kayserispor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir ve Kerim Frei sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu, mücadelede kart görmeleri halinde, 31. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasında oynayamayacak