Oyuncularım onlara olan güvenimi boşa çıkardı

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor'a 2-0 mağlup olup kupaya veda ettikleri maçın ardından, "En büyük hatam futbolcularıma güvenip şans bulmayan isimleri oynatmak oldu. Beni hayal kırıklığına uğrattılar" dedi.
SÜRPRİZ YOK
Kadrodaki tüm futbolcuların forma giymesinin normal olduğunu belirten Terim, "Lisanslı herkes oynayabilir. Sürpriz yok" diye konuştu.
SÜRPRİZ YOK
Kadrodaki tüm futbolcuların forma giymesinin normal olduğunu belirten Terim, "Lisanslı herkes oynayabilir. Sürpriz yok" diye konuştu.
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