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Oyuncularım onlara olan güvenimi boşa çıkardı

Terim, Akhisar’a elendikleri maç sonrası, “En büyük hatam futbolcularıma güvenmek oldu. Hayal kırıklığına uğradım” dedi

Oyuncularım onlara olan güvenimi boşa çıkardı
G.Saray , Akhisarspor'a 2-0 mağlup olup kupaya veda ettikleri maçın ardından, "En büyük hatam futbolcularıma güvenip şans bulmayan isimleri oynatmak oldu. Beni hayal kırıklığına uğrattılar" dedi.

SÜRPRİZ YOK
Kadrodaki tüm futbolcuların forma giymesinin normal olduğunu belirten Terim, "Lisanslı herkes oynayabilir. Sürpriz yok" diye konuştu.

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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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