Oyuncularım onlara olan güvenimi boşa çıkardı

a 2-0 mağlup olup kupaya veda ettikleri maçın ardından, "En büyük hatam futbolcularıma güvenip şans bulmayan isimleri oynatmak oldu. Beni hayal kırıklığına uğrattılar" dedi.Kadrodaki tüm futbolcuların forma giymesinin normal olduğunu belirten Terim, "Lisanslı herkes oynayabilir. Sürpriz yok" diye konuştu.