Süper Lig'de müthiş bir şampiyonluk yarışına şahitlik yapan Türkiye bu akşam da kupada derbi heyecanını yaşayacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş yarı final rövanşında kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanan ilk karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
FENER AVANTAJLI
Bu akşam Ülker Stadı'ndaki müthiş rövanş saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe'de eksik bulunmazken, Beşiktaş'ta Love ve Gökhan Gönül forma giymeyecek. Kanarya 0-0 ve 1-1'lik berabeklikler halinde bile turu geçecek. Kartal'a ise tur için 3-3 ve 4-4 gibi gollü beraberlikler veya galibiyet gerekiyor. Maçın 2-2 bitmesi halinde ise uzatmalara gidilecek.
FENER AVANTAJLI
Bu akşam Ülker Stadı'ndaki müthiş rövanş saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe'de eksik bulunmazken, Beşiktaş'ta Love ve Gökhan Gönül forma giymeyecek. Kanarya 0-0 ve 1-1'lik berabeklikler halinde bile turu geçecek. Kartal'a ise tur için 3-3 ve 4-4 gibi gollü beraberlikler veya galibiyet gerekiyor. Maçın 2-2 bitmesi halinde ise uzatmalara gidilecek.
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