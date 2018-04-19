Süper Lig'de müthiş bir şampiyonluk yarışına şahitlik yapan Türkiye bu akşam da kupada derbi heyecanını yaşayacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş yarı final rövanşında kozlarını paylaşacak. Vodafone Park'ta oynanan ilk karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.



FENER AVANTAJLI

Bu akşam Ülker Stadı'ndaki müthiş rövanş saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe'de eksik bulunmazken, Beşiktaş'ta Love ve Gökhan Gönül forma giymeyecek. Kanarya 0-0 ve 1-1'lik berabeklikler halinde bile turu geçecek. Kartal'a ise tur için 3-3 ve 4-4 gibi gollü beraberlikler veya galibiyet gerekiyor. Maçın 2-2 bitmesi halinde ise uzatmalara gidilecek.