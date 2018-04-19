Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo bu sezon Fenerbahçe ile 4. kez karşılaşacaklarını söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Kazandık, kaybettik ve berabere kaldık. Bu sezon bir derbide yaşanabilecek bütün duyguları yaşadık. Bunlardan tecrübe alarak bu maçı kazanmak istiyoruz. Rakibi tanıyoruz. Biz rakipten çok kendi yeteneklerimize odaklanmalıyız" ifadesini kullandı.
F.Bahçe'yi tanıyoruz
Negredo, Fenerbahçe ile bu sezon 4. kez oynayacaklarını söyleyerek, “Rakibimizi tanıyoruz” ifadesini kullandı
Etiketler: Negredo , Fenerbahçe , Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası
- 19 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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