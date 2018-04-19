F.Bahçe'yi tanıyoruz

Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo bu sezon Fenerbahçe ile 4. kez karşılaşacaklarını söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Kazandık, kaybettik ve berabere kaldık. Bu sezon bir derbide yaşanabilecek bütün duyguları yaşadık. Bunlardan tecrübe alarak bu maçı kazanmak istiyoruz. Rakibi tanıyoruz. Biz rakipten çok kendi yeteneklerimize odaklanmalıyız" ifadesini kullandı.