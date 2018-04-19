Büyük protesto

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ilk maçta deplasmanda 2-1 yendiği Akhisarspor'a dün sahasındaki rövanşta 2-0 mağlup olan ve kupadan elenen Galatasaray'da taraftarlar isyan bayrağını açtı. Futbolcuların ciddiyetsiz tavırlarına büyük tepki gösteren Sarı-Kırmızılı seyirciler, birçok ismi maç boyu ıslıkladı
LATOVLECİ'YE BÜYÜK TEPKİ
G.Saray taraftarının en çok tepki gösterdiği futbolcu ise Latovlevici oldu. Sarı- Kırmızılı seyirciler 90 dakika boyunca Rumen futbolcuyu yuhaladı. Tolga Ciğerci ve Yasin de oyundan alınırken ıslıklandı.
PROTESTO İÇİN SEBEP VERDİK
Maç sonunda taraftarların protestosu hakkında konuşan Latovlevici, "Kötü oynadık ve protestoya sebep verdik. Yenilmememiz gereken bir maçı taraftarımızın önünde kaybettik. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.
HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADILAR
Dün akşam Türk Telekom Stadı'nda yer alan yaklaşık 25 bin Galatasaray taraftarı, karşılaşmanın bitimi ile büyük hayal kırıklığı yaşadı. Taraftarlar futbolcuları protestolar eşliğinde soyunma odasına yolladı.
LATOVLECİ'YE BÜYÜK TEPKİ
G.Saray taraftarının en çok tepki gösterdiği futbolcu ise Latovlevici oldu. Sarı- Kırmızılı seyirciler 90 dakika boyunca Rumen futbolcuyu yuhaladı. Tolga Ciğerci ve Yasin de oyundan alınırken ıslıklandı.
PROTESTO İÇİN SEBEP VERDİK
Maç sonunda taraftarların protestosu hakkında konuşan Latovlevici, "Kötü oynadık ve protestoya sebep verdik. Yenilmememiz gereken bir maçı taraftarımızın önünde kaybettik. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.
HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADILAR
Dün akşam Türk Telekom Stadı'nda yer alan yaklaşık 25 bin Galatasaray taraftarı, karşılaşmanın bitimi ile büyük hayal kırıklığı yaşadı. Taraftarlar futbolcuları protestolar eşliğinde soyunma odasına yolladı.
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