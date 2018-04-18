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Göz-Göz'de hedef Avrupa

İkinci yarıda yaşadığı puan kayıpları ile yarışıdna geriye düşen , Bursaspor’u yenmesi ve rakibi ’un puan kaybı sonrası ilk 5 için iddialı konuma geldi

Göz-Gözde hedef Avrupa
Göztepe'de Avrupa heyecanı... Ligde geçtiğimiz hafta sahasında Bursaspor'u mağlup ederek puanını 43 yapan Sarı-Kırmızılılar, 5. sıradaki Trabzonspor'un önceki gün Osmanlıspor'la berabere kalması sonrası Avrupa Kupası umutlarını tazeledi. ile arasında 3 puan fark bulunan ve ikili averajda Bordo-Mavililere karşı üstünlüğü bulunan Göztepe, kalan 5 maçta rakibini geçerek Avrupa vizesini almaya çalışacak. Son 5 haftada Akhisar ve Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan İzmir ekibi; Yeni Malatya, Karabük ve Galatasaray'ı da evinde ağırlayacak. Teknik direktör Tamer Tuna, "Ligi ilk 5 sırada bitirimek için teknik ekip olarak her şeyi yapacağız" diye konuştu.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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