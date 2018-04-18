Gomis ve arkadaşları 8 kilo et yedi!

Attığı goller ve ortaya koyduğu mücadeleyle bu sezon Süper Lig'e damga vuran Bafetimbi Gomis yemek konusunda meziyetlerini gösterdi!.. Fransız yıldız, 2-0 kazanılan Başakşehir maçının ardından 20 misafiriyle birlikte soluğu Etiler'de bulunan ünlü restaurant Nusret'te aldı. Çok iştahlı ve neşeli olduğu gözlenen Gomis, arkadaşları tam 8 kilo eti mideye indirdi. Yıldız futbolcuya restaurant çalışanları ve müşteriler çok büyük ilgi gösterirken, Gomis yine sempatik tavırlarıyla alkış topladı. Fransız forvet hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.
Doğan SAVAŞ
Doğan SAVAŞ
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