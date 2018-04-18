;
Yol Durumu
  1. Ünal Aysal'dan Adnan Polat'a yanıt

CANLI | - Baskonia

Euroleague play-off turunda son şampiyon ilk maçına bu akşam çıkıyor. Normal sezonu 2. sırada bitiren temsilcimiz, serinin ilk maçında İspanyol ekibi Baskonia Vitoria Gasteiz'le karşı karşıya geliyor.

CANLI | Fenerbahçe Doğuş - Baskonia
, Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında bugün sahasında İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak. 'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, ligde normal sezonu 21 galibiyet, 9 mağlubiyetle 2. sırada tamamlamış ve 16 galibiyet, 14 mağlubiyetle 7. sırada yer alan Baskonia ile eşleşmişti.

SAHA AVANTAJI FENER'DE
Üç galibiyete ulaşacak takımın 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek 'e yükseleceği eşleşmede saha avantajı Kanarya'dan yana. İlk 2 karşılaşması, Fenerbahçe Doğuş'un sahasında oynanacak serinin ikin ci mücadelesi cuma günü yine Ülker Spor Salonu'nda yapılacak.

OBRADOVİC İLK PEŞİNDE
THY Avrupa Ligi'nde efsane olan başantrenör , kariyerinde bir ilke daha imza atmak istiyor. Sırp hoca, çalıştırdığı bir takımı THY Avrupa Ligi'nde ilk kez üst üste 4. kez Dörtlü Final'e taşımayı hedefliyor. Obra, daha önce çalıştırdığı Panathinaikos'u 1999- 2002, F.Bahçe'yi ise 2014-2017 yıllarında 3 sezon üst üste Dörtlü Final'e çıkarmıştı.

22 SEZONDA 9 KUPA KALDIRDI
Öte yandan Avrupa Ligi'nde ilk kez 1991'de boy gösteren Sırp başantrenör, bu kulvarda mücadele ettiği 22 sezonda ulaşılması güç bir başarı yakaladı. Bu organizasyonun en başarılı başantrenörü olan ve 9 kez kupa sevinci yaşayan Obradovic, 23'üncü sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde 16 defa takımlarını Dörtlü Final'e taşıdı.

Etiketler: , , , ,
  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 21:00
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ