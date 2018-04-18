Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş ile yarın oynayacakları Türkiye Kupası yarı final rövanşı öncesi futbolcularının beynini yıkadı. Tecrübeli hoca takımından Beşiktaş'a sahayı dar etmelerini isteyerek, "Onları boğun" talimatını verdi.
KUPA ÖNEMLİ
Kocaman Türkiye Kupası'nı kazanmalarının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İlk maçtaki skoru unutun" ifadesini kullandı.
CANINIZI DİŞİNİZE TAKIN
Beşiktaş karşısında herkesin canını dişine takması gerektiğini söyleyen Kocaman, "Tarihimiz açısından önemli bir maça çıkacağız. Gücümüzü onlara göstermeliyiz. Size güveniyorum" dedi.
SİZDEN ZAFER BEKLİYORUM
Beşiktaş'ın zayıf yönlerini futbolcularına ezberleten Kocaman, "Maça çok iyi başlayarak işi erken bitirmeliyiz. Burası Kadıköy buradan çıkış yok. Sizden zafer bekliyorum" ifadesini kullandı.
UYARILARDA BULUNDU
Kocaman idmanı zaman zaman durdurarak futbolculara uyarılarda bulundu. Oyuncuların hırslı olduğu görüldü.
KUPA ÖNEMLİ
Kocaman Türkiye Kupası'nı kazanmalarının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İlk maçtaki skoru unutun" ifadesini kullandı.
CANINIZI DİŞİNİZE TAKIN
Beşiktaş karşısında herkesin canını dişine takması gerektiğini söyleyen Kocaman, "Tarihimiz açısından önemli bir maça çıkacağız. Gücümüzü onlara göstermeliyiz. Size güveniyorum" dedi.
SİZDEN ZAFER BEKLİYORUM
Beşiktaş'ın zayıf yönlerini futbolcularına ezberleten Kocaman, "Maça çok iyi başlayarak işi erken bitirmeliyiz. Burası Kadıköy buradan çıkış yok. Sizden zafer bekliyorum" ifadesini kullandı.
UYARILARDA BULUNDU
Kocaman idmanı zaman zaman durdurarak futbolculara uyarılarda bulundu. Oyuncuların hırslı olduğu görüldü.
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