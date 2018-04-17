Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş ile yatıyor, Beşiktaş ile kalkıyor. Ligde şampiyonluk mücadelesini sürdürdüklerini söyleyen tecrübeli teknik adam kupada Beşiktaş ile oynayacakları maça kadar ligi askıya aldı. Tecrübeli hoca bu maça yılın finali gibi bakarken karşılaşmaya tam kadro ile çıkacak.
LİGİN RÖVANŞINI ALMAK İSTİYOR
Ligin 2. yarısında 3-1 yenildikleri Beşiktaş'tan rövanşı kupada almak isteyen Aykut Kocaman futbolcularından ilk maçta aldıkları 2-2'lik beraberliği unutmalarını istedi. Kocaman kupanın taktiğini de belirledi.
BEŞİKTAŞ'A AMAN VERİLMEYECEK
Futbolcularından maça hızlı başlamalarını isteyen Kocaman, Beşiktaş'ı kendi yarı sahasına hapsetmeyi planlıyor. Tecrübeli hoca alacakları galibiyetin de kendilerine lig için moral vereceğini düşünüyor.
GERGİNLİKTEN UZAK DURUN
Beşiktaş ile oynadıkları her maçın çok gergin geçtiğini bilen Aykut Kocaman futbolcularından gerginlikten uzak kalmalarını isteyerek, "Rakibin tahriklerinden uzak durun. Bu maçta takım zarar görmesin" dedi.
KANARYA'DA KUPA STARTI VERİLDİ
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Sivasspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptı.
İDMAN ÇİFT KALEYLE TAMAMLANDI
Diğer oyuncuların ise koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları ve top kapma çalışmaları yaptı. İdman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
LİGİN RÖVANŞINI ALMAK İSTİYOR
Ligin 2. yarısında 3-1 yenildikleri Beşiktaş'tan rövanşı kupada almak isteyen Aykut Kocaman futbolcularından ilk maçta aldıkları 2-2'lik beraberliği unutmalarını istedi. Kocaman kupanın taktiğini de belirledi.
BEŞİKTAŞ'A AMAN VERİLMEYECEK
Futbolcularından maça hızlı başlamalarını isteyen Kocaman, Beşiktaş'ı kendi yarı sahasına hapsetmeyi planlıyor. Tecrübeli hoca alacakları galibiyetin de kendilerine lig için moral vereceğini düşünüyor.
GERGİNLİKTEN UZAK DURUN
Beşiktaş ile oynadıkları her maçın çok gergin geçtiğini bilen Aykut Kocaman futbolcularından gerginlikten uzak kalmalarını isteyerek, "Rakibin tahriklerinden uzak durun. Bu maçta takım zarar görmesin" dedi.
KANARYA'DA KUPA STARTI VERİLDİ
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Sivasspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptı.
İDMAN ÇİFT KALEYLE TAMAMLANDI
Diğer oyuncuların ise koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları ve top kapma çalışmaları yaptı. İdman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
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