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Ağaoğlu’ndan Çavuşoğlu’na ziyaret

Başkanı dün Dışişleri Bakanı ’nu makamında ziyaret etti. Bordo-Mavili yönetimde görev dağılımı da gerçekleşti...

Ağaoğlu’ndan Çavuşoğlu’na ziyaret
Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki 'un yeni yönetimi Osmanlıspor deplasmanı için 'da Dışişleri Bakanı 'nu makamında ziyaret etti. Trabzonspor, Ankara'da görev dağılımını da gerçekleştirdi: Asbaşkan: Hayrettin Hacısalihoğlu, Başkan Yardımcıları: Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Ertuğrul Doğan, Çağlar Bozoğlu, Müminhan Bilgin, G.Sekreter: Ömer Sağıroğlu, Mali Sayman: Emin Kahraman, Basın Sözcüsü: Zeyyat Kafkas, Futbol Şubesi Sorumlusu: Haluk Şahin, Amatör Branşlar: Cahit Erdem, TS Club: Yalçın Orhan, İletişim ve Pazarlama: Serdar Ekrem Şirin, Taraftar ve Stadyum: Özer Bayraktar, Hukuk İşleri: Kemal Ertürk, İletişim ve Pazarlama Sorumlusu: Zafer Göktaş, TS Club ve Tesisler Sorumlusu: Dursun Ali Sakarya, İstanbul ve Diğer İller Taraftar Dernekleri Sorumlusu: Tuncay Uzunal, İdari İşler Sorumlusu: Onur Sağır.
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