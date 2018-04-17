Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki Trabzonspor'un yeni yönetimi Osmanlıspor deplasmanı için Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret etti. Trabzonspor, Ankara'da görev dağılımını da gerçekleştirdi: Asbaşkan: Hayrettin Hacısalihoğlu, Başkan Yardımcıları: Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Ertuğrul Doğan, Çağlar Bozoğlu, Müminhan Bilgin, G.Sekreter: Ömer Sağıroğlu, Mali Sayman: Emin Kahraman, Basın Sözcüsü: Zeyyat Kafkas, Futbol Şubesi Sorumlusu: Haluk Şahin, Amatör Branşlar: Cahit Erdem, TS Club: Yalçın Orhan, İletişim ve Pazarlama: Serdar Ekrem Şirin, Taraftar ve Stadyum: Özer Bayraktar, Hukuk İşleri: Kemal Ertürk, İletişim ve Pazarlama Sorumlusu: Zafer Göktaş, TS Club ve Tesisler Sorumlusu: Dursun Ali Sakarya, İstanbul ve Diğer İller Taraftar Dernekleri Sorumlusu: Tuncay Uzunal, İdari İşler Sorumlusu: Onur Sağır.
Ağaoğlu’ndan Çavuşoğlu’na ziyaret
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu makamında ziyaret etti. Bordo-Mavili yönetimde görev dağılımı da gerçekleşti...
Etiketler: Ahmet Ağaoğlu , Trabzonspor , Ankara , Mevlüt Çavuşoğlu
- 17 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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