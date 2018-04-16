Kocaman pişmanlık

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, hafızasından bir türlü silemediği maçları açıkladı. Tecrübeli teknik adam, keşke demese de pişmanlığını dile getirdi. Sivasspor galibiyetinden sonra şampiyonluk şanslarının artarak sürdüğünü belirten Aykut hoca, "Akhisarspor'u yenebilseydik. Durum farklı olurdu" dedi.
5 GOLÜN İKİSİ KENDİ KALEMİZE
Evlerinde oynadıkları G.Birliği ve Kayseri maçlarını unutamağıdını belirten Kocaman, "Bu iki maçta 5 gol attık ve 5 gol yedik, yediğimiz 5 golün iki tanesini kendi kalemize attık" diyerek sözlerini sürdürdü.
İNANILIR GİBİ BİR SEZON DEĞİL
Kocaman, "Bu maçlarda yediğimiz iki golde asisti biz yaptık! Kayseri maçında yediğimiz gol 90+4'te. Hep vurguluyorum. İnanılır gibi bir sezon yaşamıyoruz. Bireysel hatalardan tutun, hakemlere kadar" dedi.
1 PUANI BİLE ARAR HALE GELDİK
Bu iki maçta 2 puan alabildiklerini belirten Aykut Kocaman, "5 gol atıyorsun, içerde oynuyorsun ve sadece 2 puan alabiliyorsun. Şu anda 1 puanı bile arar hale geldik" ifadelerini kullandı.
5 GOLÜN İKİSİ KENDİ KALEMİZE
Evlerinde oynadıkları G.Birliği ve Kayseri maçlarını unutamağıdını belirten Kocaman, "Bu iki maçta 5 gol attık ve 5 gol yedik, yediğimiz 5 golün iki tanesini kendi kalemize attık" diyerek sözlerini sürdürdü.
İNANILIR GİBİ BİR SEZON DEĞİL
Kocaman, "Bu maçlarda yediğimiz iki golde asisti biz yaptık! Kayseri maçında yediğimiz gol 90+4'te. Hep vurguluyorum. İnanılır gibi bir sezon yaşamıyoruz. Bireysel hatalardan tutun, hakemlere kadar" dedi.
1 PUANI BİLE ARAR HALE GELDİK
Bu iki maçta 2 puan alabildiklerini belirten Aykut Kocaman, "5 gol atıyorsun, içerde oynuyorsun ve sadece 2 puan alabiliyorsun. Şu anda 1 puanı bile arar hale geldik" ifadelerini kullandı.
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