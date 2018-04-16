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Devre arası kıyamet koptu

Karşılaşmanın ilk yarısı bittiğinde koridorda hakem ’e, “Önce insan olun” diye bağırdı. Hakemin sarı kart göstermesinin ardından , Arda ile tartıştı... G.Saray yardımcı antrenörü, teknik heyeti ile de sözlü olarak kavga etti

Devre arası kıyamet koptu
Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı şampiyonluğu etkileyecek zorlu karşılaşmaya olaylar damga vurdu. Tansiyonu yüksek olan karşılaşmanın devre arasında soyunma odasına inerken hakem Halil Umut Meler'in yanına gitti. Başakşehirli oyuncu hakem Meler'e, "Önce insan olun" diye bağırdı. Bu sözlerin ardından hakem Meler, Arda Turan'a sarı kartını gösterdi. Bu kartın ardından bu kez Galatasaray'da Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, Arda Turan ile tartışmaya başladı.

ARDA: TARAFTARLARIN CANLARI SAĞOLSUN
Hasan Şaş, Arda Turan ile yaşadığı gerginliğin ardından bu kez de Başakşehir teknik heyeti ile sözlü olarak tartıştı. Arda maçtan sonra, G.Saray'ın galibiyeti hak ettiğini söyleyerek, "Rakibimiz bizim önümüze geçti. Haddimizi bilerek yola devam edeceğiz. 100 yıllık camialara karşı mücadele ediyoruz. Umudumuz sürüyor" dedi. Arda G.Saraylı taraftarların tepkisine ise "Canları sağolsun. Bir gün gerçekler ortaya çıkar" diye konuştu.
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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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