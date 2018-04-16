Devre arası kıyamet koptu

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı şampiyonluğu etkileyecek zorlu karşılaşmaya olaylar damga vurdu. Tansiyonu yüksek olan karşılaşmanın devre arasında Arda Turan soyunma odasına inerken hakem Halil Umut Meler'in yanına gitti. Başakşehirli oyuncu hakem Meler'e, "Önce insan olun" diye bağırdı. Bu sözlerin ardından hakem Meler, Arda Turan'a sarı kartını gösterdi. Bu kartın ardından bu kez Galatasaray'da Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, Arda Turan ile tartışmaya başladı.
ARDA: TARAFTARLARIN CANLARI SAĞOLSUN
Hasan Şaş, Arda Turan ile yaşadığı gerginliğin ardından bu kez de Başakşehir teknik heyeti ile sözlü olarak tartıştı. Arda maçtan sonra, G.Saray'ın galibiyeti hak ettiğini söyleyerek, "Rakibimiz bizim önümüze geçti. Haddimizi bilerek yola devam edeceğiz. 100 yıllık camialara karşı mücadele ediyoruz. Umudumuz sürüyor" dedi. Arda G.Saraylı taraftarların tepkisine ise "Canları sağolsun. Bir gün gerçekler ortaya çıkar" diye konuştu.
ARDA: TARAFTARLARIN CANLARI SAĞOLSUN
Hasan Şaş, Arda Turan ile yaşadığı gerginliğin ardından bu kez de Başakşehir teknik heyeti ile sözlü olarak tartıştı. Arda maçtan sonra, G.Saray'ın galibiyeti hak ettiğini söyleyerek, "Rakibimiz bizim önümüze geçti. Haddimizi bilerek yola devam edeceğiz. 100 yıllık camialara karşı mücadele ediyoruz. Umudumuz sürüyor" dedi. Arda G.Saraylı taraftarların tepkisine ise "Canları sağolsun. Bir gün gerçekler ortaya çıkar" diye konuştu.
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