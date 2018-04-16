CANLI: Osmanlıspor - Trabzonspor

OSMANLISPOR 1 - 3 TRABZONSPOR (İLK YARI SONA ERDİ)
13' Novak
15' Yusuf Yazıcı
51' Musa Çağıran
56'Rodallega
Osmanlı Stadı'ndaki maçı Halis Özkahya yönetiyor.
Trabzonspor'un ilk 11'i: Onur, Kamil, Uğur, Hubocan, Novak, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Rodallega.
Osmanlıspor ilk 11'i: Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Pinto, Ceyhun, Musa, Regattin, Serdar Gürler, Aminu, Cikalleshi.
Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Fenerbahçe önünde sona eren başkent temsilcisi, yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.
Fenerbahçe mağlubiyetiyle küme düşme hattına giren Osmanlıspor, Trabzonspor ile oynayacağı kritik maça 3 puan parolasıyla çıkacak.
Haftaya 28 puanla 17. sırada giren mor-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan Özer Hurmacı ve İranlı Payam Sadeghian, Trabzonspor'a karşı görev yapamayacak.
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