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  1. İşte F.Bahçe - Beşiktaş maçının hakemi

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'in 29. haftasının kapanış mücadelesinde , deplasmanda 'a konuk oluyor

CANLI: Osmanlıspor - Trabzonspor




OSMANLISPOR 1 - 3 TRABZONSPOR (İLK YARI SONA ERDİ)
13' Novak
15' Yusuf Yazıcı
51' Musa Çağıran
56'Rodallega

Osmanlı Stadı'ndaki maçı Halis Özkahya yönetiyor.

Trabzonspor'un ilk 11'i: Onur, Kamil, Uğur, Hubocan, Novak, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Rodallega.

Osmanlıspor ilk 11'i: Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Pinto, Ceyhun, Musa, Regattin, Serdar Gürler, Aminu, Cikalleshi.

Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Fenerbahçe önünde sona eren başkent temsilcisi, yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

Fenerbahçe mağlubiyetiyle küme düşme hattına giren , ile oynayacağı kritik maça 3 puan parolasıyla çıkacak.

Haftaya 28 puanla 17. sırada giren mor-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan Özer Hurmacı ve İranlı Payam Sadeghian, Trabzonspor'a karşı görev yapamayacak.

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 19:25
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