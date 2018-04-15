Kırılma anı

Nefesleri kesen bir şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı Süper Lig'de bu akşam sezonun kırılma anlarından birisi yaşanacak... 57 puanlı Galatasaray, 59 puanla haftaya lider giren Medipol Başakşehir'i TT Stadı'nda konuk edecek. Saat 19.00'da başlaaycak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği yenilgisiyle şoka uğrayan Galatasaray eğer bu akşam kazanırsa yeniden zirveye çıkacak. Başakşehir ise beraberlik halinde bile avantajı elinde tutacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe de TT Stadı'ndan çıkacak sonucu büyük bir merakla bekleyecek.
EN BÜYÜK KOZU TARAFTARI
İç sahada ligin en iyi takımı olan Galatasaray yine taraftarına güveniyor.
BÜYÜK MAÇLARIN TAKIMI
Başakşehir bu sezon 3 büyüklere karşı ligdeki 5 maçta 10 puan aldı.
EN BÜYÜK KOZU TARAFTARI
İç sahada ligin en iyi takımı olan Galatasaray yine taraftarına güveniyor.
BÜYÜK MAÇLARIN TAKIMI
Başakşehir bu sezon 3 büyüklere karşı ligdeki 5 maçta 10 puan aldı.
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