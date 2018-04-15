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  2. Bir ihtimal daha yok

Kırılma anı

Şampiyonluk yarışının kaderini etkileyecek mücadele 19.00’da başlayacak. Beşiktaş ve Fener’in de gözü-kulağı TT Stadı’nda olacak. Dev maçta Umut Meler düdük çalacak

Kırılma anı
Nefesleri kesen bir şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı Süper Lig'de bu akşam sezonun kırılma anlarından birisi yaşanacak... 57 puanlı Galatasaray, 59 puanla haftaya lider giren Medipol Başakşehir'i TT Stadı'nda konuk edecek. Saat 19.00'da başlaaycak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği yenilgisiyle şoka uğrayan Galatasaray eğer bu akşam kazanırsa yeniden zirveye çıkacak. Başakşehir ise beraberlik halinde bile avantajı elinde tutacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe de TT Stadı'ndan çıkacak sonucu büyük bir merakla bekleyecek.

EN BÜYÜK KOZU TARAFTARI
İç sahada ligin en iyi takımı olan yine taraftarına güveniyor.


BÜYÜK MAÇLARIN TAKIMI
bu sezon 3 büyüklere karşı ligdeki 5 maçta 10 puan aldı.
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