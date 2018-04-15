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Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda 5-1 yenildiği rakibini Türk Telekom’da ağırlayacak. İki takım liderlik için mücadele edecek. Galatasaray’ın zirveyi geri alabilmesi için galip gelmekten başka çaresi bulunmuyor. Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu.

Galatasarayın ilk 11i belli oldu

Haftanın en kritik karşılaşmasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren kritik karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sezonun son haftalarına girilirken kıyasıya bir şampiyonluk yarışına girişen iki takım liderliği almak için sahaya çıkacak. Sahadan galibiyetle ayrılan takım yoluna lider olarak devam edecek..


Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis.

Başakşehir: Volkan, Clichy, Epureanu, Manuel Da Costa, Caiçara, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Elia, Arda Turan, Adebayor

  • 15 Nisan 2018, Pazar 17:39
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