Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Haftanın en kritik karşılaşmasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren kritik karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sezonun son haftalarına girilirken kıyasıya bir şampiyonluk yarışına girişen iki takım liderliği almak için sahaya çıkacak. Sahadan galibiyetle ayrılan takım yoluna lider olarak devam edecek..



Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis.

Başakşehir: Volkan, Clichy, Epureanu, Manuel Da Costa, Caiçara, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Elia, Arda Turan, Adebayor