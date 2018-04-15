Bir ihtimal daha yok

Bu akşam belki de kaderini belirleyecek maçta Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray'da tek düşünce galibiyet... Kazanması durumunda bitime 5 maç kala yeniden liderliğe yükselecek olan Sarı-Kırmızılılar'da futbolcusundan taraftarına, yönetiminden teknik heyetine herkes tek yürek olmuş durumda.



FUTBOLCULARDAN 3 PUAN SÖZÜ

Dün gerçekleştirilen son idmanla hazırlıklarını tamamlayan ve kampa giren Galatasaray'da motivasyon üst düzeyde... Futbolcular dün kendi aralarında bir toplantı yaptı ve galibiyet için yemin etti.



UZUN SÜREDİR BEKLİYORSUNUZ

Teknik direktör Fatih Terim de futbolcularına "Uzun süredir bu maçı beklediğinizi biliyorum. Taraftarımızı da arkamıza alarak savaşacağız ve 3 puanı alarak yeniden zirveye çıkacağız" dedi.



YÖNETİMDEN EKSTRA PRİM

Sakat veya cezalı futbolcusu bulumayan Galatasaray'da moraller üst düzeyde... Maça büyük ilgi gösteren taraftarların TT Stadı'nı doldurması bekleniyor. Yönetim de galibiyet için ekstra prim belirledi.