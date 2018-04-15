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’in maçlarına gidin

Başakşehir’in maçlarına gidin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Başakşehir ilçe kongresinde yaptığı konuşmasında, Başakşehir tribünlerini doldurma çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tribünleri Başakşehir'in gençliğinin doldurması lazım. Gençler buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz, tribünlerin dolması lazım. Bakın aniden sürpriz yaparım, Başakşehir'in bir maçına gelirim, tribünleri boş görürsem olmaz" diye konuştu.



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