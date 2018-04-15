Başakşehir’in maçlarına gidin

'ninilçe kongresindeyaptığı konuşmasında,tribünlerini doldurma çağrısı yaptı., "Tribünleri'ingençliğinin doldurması lazım. Gençler bunavar mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz, tribünlerindolması lazım. Bakın aniden sürprizyaparım,'in bir maçına gelirim,tribünleri boş görürsem olmaz" diye konuştu.