Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Başakşehir ilçe kongresinde yaptığı konuşmasında, Başakşehir tribünlerini doldurma çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tribünleri Başakşehir'in gençliğinin doldurması lazım. Gençler buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz, tribünlerin dolması lazım. Bakın aniden sürpriz yaparım, Başakşehir'in bir maçına gelirim, tribünleri boş görürsem olmaz" diye konuştu.
Başakşehir’in maçlarına gidin
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti , Başakşehir
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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