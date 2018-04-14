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kadroya alındı

Sakatlığı tamamen geçen , takımla birlikte ’a götürüldü

Janssen kadroya alındı
Fenerbahçe'de sevinci yaşanıyor. 4 aydır takımdan uzak olan, çarşamba gününden bu yana da takımla birlikte çalışan Hollandalı forvet Sivas maçının kadrosuna alındı. Janssen'in maça yedek başlayacağı gerek görülürse 2. yarıda oyuna gireceği öğrenildi.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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