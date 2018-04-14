Fenerbahçe'de Janssen sevinci yaşanıyor. 4 aydır takımdan uzak olan, çarşamba gününden bu yana da takımla birlikte çalışan Hollandalı forvet Sivas maçının kadrosuna alındı. Janssen'in maça yedek başlayacağı gerek görülürse 2. yarıda oyuna gireceği öğrenildi.
Janssen kadroya alındı
Sakatlığı tamamen geçen Janssen, takımla birlikte Sivas’a götürüldü
Etiketler: Fenerbahçe , Janssen , Sivas
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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