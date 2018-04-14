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basınından flaş iddia : 2.5 Milyon'a tamam

Inter kulübüne yakın siteleri ve sosyal medya hesapları, ’ın ’nun bonservisi için 2.5 milyon Euro’ya anlaşma sağladığını yazdı

İtalyan basınından flaş iddia : 2.5 Milyona tamam
Devre arasında Inter'den kiralanan ve kısa sürede herkesin sevgilisi olan Yuto Nagatomo, Galatasaray'da kalıyor... Inter kulübüne yakın siteleri ve sosyal medya hesaplarına göre kulüpler anlaşma sağladı.

3 YILLIK İMZA ATACAK
Inter'le bir süredir temas halinde olan Galatasaray yönetiminin 2.5 milyon Euro'luk teklifiyle kulübünü ikna ettiği belirtiliyor. Finansal Fair Play Komitesi'ne yapılan sunum sonrası UEFA'nın kararını bekleyen Sarı-Kırmızılılar, eğer olumsuz bir durum oluşmazsa Japon oyuncuya imzayı attıracak. 'ın Nagatomo'yu 3 yıllığına renklerine bağlaması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı forma ile 9 maça çıkan Japon yıldız gol atamazken, iki asist yapmayı başardı.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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