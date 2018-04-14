Fenerbahçe: Volkan, Şener, Roman, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif Chahechouhe, Soldado, Giuliano.
Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısındaki 11'i belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'un konuğu oluyor.
Etiketler: Fenerbahçe , Sivasspor , Spor Toto Süper Lig
- Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması! Oynayacak mı?
- Arda Turan, Galatasaray'a karşı forma giyecek mi?
- En güzel 15 futbolcu eşi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.