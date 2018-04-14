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  1. Erman Toroğlu: Güzel bir idman maçı oldu!

'nin karşısındaki 11'i belli oldu

'in 29. haftasında deplasmanda 'un konuğu oluyor.

Fenerbahçenin 11i belli oldu!
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Roman, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif Chahechouhe, Soldado, Giuliano.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 17:56
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